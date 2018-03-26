Nevruz öncesi PKK operasyonu: 42 kişi adliyeye sevk edildi

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması

-Adliyeye götürülmeleri

-Ele geçirilen mühimmatların fotoğrafları (ARŞİV)



( ADANA )- Polis, aynı mahallede ele geçirilen 5 kalaşnikof marka silah, 17 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 88 şarjör ve 32 mermiyle zanlıların bağlantılarını çözmeye çalışıyor ADANA



- Adana'da Nevruz öncesi gözaltına alınan 42 kişi adliyeye sevk edildi. Polis mahallede bulunan 5 kalaşnikof marka silah, 17 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 88 şarjör ve 32 mermiyle zanlıların bir bağlantısı olup olmadığını çözmeye çalışıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'da kanlı eylem yapmak için hazırlık yaptığını ve bunun için Suriye'den Türkiye'ye mühimmat soktuğu istihbaratına ulaştı. Terör ekipleri bu istihbarat üzerine 16 Mart şafak vakti 50 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel harekat ve helikopterin de destek verdiği operasyonda 10'u çocuk 7'si kadın 42 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahısların evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda pompalı tüfek ve bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen malzemeler bulundu. Ayrıca zanlıların sosyal medya hesaplarından Afrin operasyonu aleyhine yazımşalar yaptıkları PKK'yı övdükleri tespit edildi. Zanlılar gözaltındayken mahallede mühimmat bulundu Polis zanlılar gözaltındayken daha önce sık sık korsan gösterilerin yapıldığı ve PKK yandaşların yaşadığı mahallelerde operasyonlarını ve uygulamalarına aralıksız devam etti. Bu sırada polis, Suriye'den PKK uzantısı PYD/YPG tarafından Türkiye'ye sokulup Adana'ya getirilen mühimmatın yer değiştirilirken otluk bir alana saklandığını ve Nevruz günü de buradan alınıp polis merkezlerine saldırı yapılacağını öğrendi. Bu bilgi üzerine mühimmatın saklandığı yere giden polis 20 Mart gecesi 4 torba içinde 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ele geçirdi. Polis malzemelere el koyup parmak izi ve DNA çalışması başlattı. Öte yandan, gözaltı süresi dolan 42 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Polis şimdi ele geçirilen mühimmatlarla bu zanlıların bir bağlantısı olup olmadığını çözmeye çalışıyor.

