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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevruz mitinginde 3 gözaltı

Nevruz mitinginde 3 gözaltı

Gözaltı görüntüsü

Kırköy Polis Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Üzerini çıkartan gösterici
-Aramalardan görüntü
-Bozkurt işareti yapan şahıs
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bakırköy'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen Nevruz mitingi öncesi arama noktalarında 3 kişi gözaltına alındı. Nervuz mitinginin yapılacağı alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, alana girenleri tek tek aradı. Üzerlerinde terör örgütü PKK/YPG'yi çağrıştıracak bayrak ve kıyafetler alana alınmadı. Mitinge peşmerge kıyafetleriyle gelen bir kişi, polis ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine kıyafetlerini çıkartan kişi, mitinge girdi. Arama noktasında örgüt lehine slogan atan 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada bariyerlerin dışında bir şahsın da bozkurt işareti yaparak gruba tepki gösterdiği görüldü.
(VK-ÖFA
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