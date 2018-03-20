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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Nevruz gelenekleri panelde anlatıldı

Nevruz gelenekleri panelde anlatıldı

- Salondan detay ve genel görüntüler

Öğretim Görevlisi Gesi Araştırmacı 

-- Araştırmacı Ziya Zakir Acar'ın konuşması
-- Vali yardımcısı Bilgehan Karanfil'in teşekkür belgesi vermesi

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen "Nevruz Gelenekleri" adlı panelde Nevruz'un başlangıcından bitişine kadar olan gelenekler anlatıldı. Üniversitenin Karaağaç Kampüsünde düzenlenen panele emekli öğretim görevlisi Turgut Öçal, öğretim görevlisi Sözer Akyıldırım ve araştırmacı yazar Ziya Zakir Acar, panelist olarak katıldı.
Araştırmacı yazar Ziya Zakir Acar, Iğdır halkının Nevruz Bayramını sevinç ve sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Acar, “Nevruz’da her şeyin yeniden doğduğuna inanılır ve tabiatın uyanışı ilkbaharın habercisidir. Iğdır’da Nevruz Bayramı öncesi ev ve bahçeler temizlenir. Başta çocuklar olmak üzere yeni elbiseler alınır. Bayram sofrasına çok önem verilir. Bayram günü komşular bir birlerini ziyaret ederek Nevruz sofrası için hazırlanan yemek ve tatlılardan mutlaka götürürler. Özellikle fakir olan komşuların sofrasının dolu olmasına dikkat edilir. Bu yardımlaşmayla fakirlerin sofraları da şenlendirmiş olur. Yardımlaşma toplumsal yapının ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir. Nevruz bayramının aracılığıyla bu yapı daha da sağlam bir hale gelmektedir. Halkın ileri gelenleri bayram sabahı evleri teker teker dolaşarak yoksullar için bayram payı isterler. Topladıkları yardımları yoksul insanlara dağıtırlar” dedi.
Program, Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil tarafından verilen teşekkür belgelerinin ardından son buldu.
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