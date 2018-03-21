Nevruz'da provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

-2 kişinin gözaltına alınması

-Gözaltılar sonrası gruptakilerin tepki vermesi



( ADANA ) - ADANA



- Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasının ardından provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’ndaki kutlamaların ardından Merkez Park’ın içine dağılan gruptan bazı kişiler terör örgütü lehine slogan atmak istedi. Polis ekipleri, grubu provoke etmeye çalışan 2 kişiyie gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisinin gülümsemesi, dikkat çekti. Daha sonra 5 Ocak Meydanı’na doğru yürüyen grup, olaysız bir şekilde dağıldı. (ANL-

