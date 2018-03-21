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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevruz'da provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Nevruz'da provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Grubun polis eşliğinde yürümesi

Polis Terör Örgütü Provokasyon 

-2 kişinin gözaltına alınması
-Gözaltılar sonrası gruptakilerin tepki vermesi

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasının ardından provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’ndaki kutlamaların ardından Merkez Park’ın içine dağılan gruptan bazı kişiler terör örgütü lehine slogan atmak istedi. Polis ekipleri, grubu provoke etmeye çalışan 2 kişiyie gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisinin gülümsemesi, dikkat çekti. Daha sonra 5 Ocak Meydanı’na doğru yürüyen grup, olaysız bir şekilde dağıldı. (ANL-
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