Nevruz Bayramı kutlamaları - ARDAHAN

- Kutlamalardan görüntüler - Halay ve oyunlardan görüntüler - Yumurta tokuşturması ve pilav ikramı Ardahan 'da Nevruz Bayramı kutlamalarıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde yapılan kutlamalara çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere etli pilav, tatlı ve ayran ikram edilen etkinliklerde, özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle halk oyunları gösterisi sergilemesi ilgiyle izlendi.Açık havada yapılan kutlamalarda öğrenciler halay çekerek ilkbaharın gelişini kutladı.