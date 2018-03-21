Nevruz Bayramı kutlamaları

- Yabancı ülke temsilcilerinden detaylar - Gerçek Derneği Başkanı Yıldıray Bayram'ın konuşması - Mehmet Ağa Halk Oyunları ekibinin sorumlusu Tanju Goriça'nın konuşması - Makedonya'dan gelen Leyla Iseini'nin konuşmasıKASTAMONU (AA) - 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Kastamonu 'ya gelen yabancı ülke temsilcileri, nı beğendi.Türk cumhuriyetlerine bağlı kentlerden birinin her yıl kültür başkenti ilan edilmesinin ardından yıl boyu sürecek etkinlikler, kentte 21 Mart'ta Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlıyor.Bu kapsamda 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu 'da da nevruz ateşi yakıldı.Etkinliklere katılan 18 ülkenin halk oyunları ekipleri yöresel gösterilerini sundu.Merkezi Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Gerçek Derneği Başkanı Yıldıray Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 12 kişilik ekiple geldiklerini söyledi.
Gösterilerini yaptıklarını anlatan Bayram, "Çok yoğun geçen programın ardından çocuklarımız sahne aldı. Çok güzel anlar geçirdik. Çok güzel buldum etkinlikleri, umarım devamı gelir. Bu tür etkinliklerin her ülkede yapılması gerekiyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatına (TÜRKSOY) üye olmayan ülkelerde de bu etkinliklerin düzenlenmesini diliyorum." dedi. Kosova'dan gelen Mehmet Ağa Halk Oyunları ekibinin sorumlusu Tanju Goriça ise ekibinde 8 kişinin yer aldığını belirti.Nevruz kutlamalarının çok güzel olduğunu aktaran Goriça, "Geldiğimiz günden beri prova yapıyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Birçok ülke var. Bizim oyunun ismi Mehmet Ağa. Geleneklere göre hem erkek hem de kız oyunu ama artık genelde erkekler oynuyor. Kızlarımızın da bu oyunu oynadıklarını kanıtlamak için bu sefer sadece kızlarımızı getirdik." diye konuştu. Makedonya'dan gelen Leyla Iseini de organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek, " Kastamonu 'ya ilk defa geldik. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Yahya Sani oyununu oynadık. Açılış programı çok muhteşemdi. Kastamonu da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.