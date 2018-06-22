- Netanyahu, Kushner ve Greenblatt ile bir araya geldi



- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Gazze gündemi ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile Gazze üzerine görüşmek üzere Kudüs’te bir araya geldiğini açıkladı.

Dört saat boyunca süren görüşmede Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı İsrail-Filistin barışı, Filistin meselesi ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi konuları ele alındı. Görüşme hakkında Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre tarafların, Trump yönetiminin Filistin ve İsrail arasındaki ilişkilere olan etkisini görüştüğü aktarıldı.

