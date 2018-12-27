- Nepal'de 15'inci Fil Festivali



- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Chitwan’da gerçekleştirilen 15'inci Fil Festivali’nin açılışı yapıldı. Nepal'in başkenti Katmandu'daki Chitwan’da gerçekleştirilen 15. Fil Festivali başladı.

Festivalin amacı ise turizmi canlandırmak, fillerin korunmasına ilişkin kamuoyunu bilinçlendirmek ve vahşi yaşamı korumak. Festivalde yerel kıyafetlerle dans gösterileri yapan Nepalli kadınlar ve fillerle renklenen geçit töreniyle festivalin açılışı yapıldı. 30 Aralık'a kadar sürecek festival boyunca fillerle futbol maçından, resim yarışmalarına kadar bir çok etkinlik gerçekleştirilecek.

