Nemrut Dağı’nda boz ayı ve yavruları böyle görüntülendi



- Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerine sınırı olan 3 bin rakımlı Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü bölgesinde boz ayı ve yavruları görüntülendi. Bünyesinde barındırdığı buz mağaraları, buhar bacaları, sıcak ve soğuk gölleri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra çeşitli hayvan türlerine de ev sahipliği yapan Nemrut Dağı’nda gece kamp yapan bir grup gezgin tarafından boz ayı ve yavruları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gezginlerin aracıyla karşılaşan boz ayı yol boyunca kaçıyor. Görüntünün devamında ise boz ayının yanında ise bu sefer 2 yavrusu yer aldı. Boz ayı ve yavruları kendilerine yaklaşan insanlardan ürkerek ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboluyor. Bitlis’in Ahlat ilçesinden Nemrut Dağı’na bir grup arkadaşıyla gece kamp yapmaya gittiklerini anlatan Vahap Güllü isimli doğa gezgini, Nemrut Krater Gölü çevresinde boz ayıya rastladıklarını söyledi.



Güllü, “Bir grup arkadaşımızla gece Nemrut Krater Gölü çevresine kamp yapmaya gittik. Gece arabamızla gezerken, önümüze bir boz ayı çıktı. Ayı aracımızı görür görmez ürkerek koşmaya başladı, bizde kendisini takip ettik ve ayı kaçarak uzaklaştı. Aradan bir süre geçtikten sonra bu sefer ayıyı 2 yavrusu ile beraber gördük. Tekrar ürken ayı ve yavruları ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu” dedi.



