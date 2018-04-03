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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Nemrut Dağı havadan görüntülendi

Nemrut Dağı havadan görüntülendi

Nemrut Dağının drone ile çekilmiş görüntüleri

Turizm Sezonu Yabancı Turist 

-Heykellerden görüntü
-Alman turist ile röp

( ADIYAMAN )- Kışın karla kaplanan ve baharla beyaz örtünün yok olmaya başladığı 2 bin 206 metre yükseklikteki ADIYAMAN

- UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan. Arkeologlar tarafından Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı turizm sezonunu açtı. 2 Bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağının zirvesinde bulunan devasa heykeller havadan bir başka görünüyor. Kış ayları ile birlikte Aralık ayından itibaren turizme kapanan ve kar altında kalan Nemrut Dağı turistleri ağırlamaya başladı.
Karlar altındaki devasa heykeller kendini gösterdi. Doğu terası tamamen kardan kurtulurken, batı terasındaki bazı heykellerin bir kısmı hala kar altında bulunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Nemrut Dağı drone ile havadan görüntülendi. Gökyüzünden görüntülenen devasa heykeller ve tümülüs güzelliğini bir başka gösterdi. Nemrut Dağını görmeye gelen yabancı turistler Nemrut Dağına hayran kaldıklarını ifade ederek, herkesin Nemrut Dağını görmesi gerektiğini dile getiriyor. Nemrut’u görmeye Almanya’dan gelen turist Chuck Krause, Türkçe “Nemrut çok güzel” dedi.
(AHM)
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