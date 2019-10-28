Nehirden uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi - EDİRNE
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi - Edirne 'de Avrupa ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de Avrupa ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geçirmeye çalıştıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin Avrupa ülkelerinden temin ettikleri skunk maddesini Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geçirmeye çalıştıklarını belirledi.Nehir kenarına operasyon düzenlenen polis ekipleri, iki çuvaldaki 27 pakette yaklaşık 15 kilogram skunk ele geçirdi.F.B, Ö.Ö, F.T. ve E.K. gözaltına alındı.
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