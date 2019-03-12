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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Nehir kenarındaki intihar girişimi son anda engellendi

Nehir kenarındaki intihar girişimi son anda engellendi

İntihar girişimi

Sağlık Ekibi Alabalık İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çevredeki kalabalık
-Şahsın feryadı
-Polisin ve çevredekilerin ikna çabası
-Şahsın yakın çekim isyanı
-Şahsın kollarından tutulması
-Şahsın çıkarılması
-Kıyafetinin giydirilmesi ve gidişi

( HATAY )- Önce kıyafetlerini çıkardı sonra intihara kalkıştı- İşsiz olduğu bildirilen şahsın intihar girişimini polis ve çevredekiler engelledi HATAY

- Hatay’da, Asi Nehri korkuluklarının diğer yakasına geçerek intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Olay, saat 12.30 sıralarında Antakya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat S., isimli şahıs girdiği bunalım sonucu Ulus Meydanı’nda Asi Nehri korkuluklarına çıkarak intihara kalkıştı. Bölgede trafik düzenini sağlayan trafik polislerinin fark etmesi üzerine durum ilgililere haber verildi.
Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. İşsiz olduğu öğrenilen şahsı, polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sivil polisler ve çevredekiler daha sonra şahsın dalgınlığından faydalanarak, kollarından tuttu. Kollarından tutulan şahıs zorda olsa ikna edilerek korkuluklardan çıkarıldı. Şahıs daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. (MBY-
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