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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Necmettin Erkan'ın acı günü - KIRŞEHİR

Necmettin Erkan'ın acı günü - KIRŞEHİR

- Necmettin Erkan'ın acı günü - Cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin uğurlanmasıNecmettin Erkan'ın acı günüKIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın babası Nazir Erkan (79), Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde vefat eden Erkan'ın cenazesi, Kırşehir 'in Akpınar ilçesine bağlı Büyük Abdiuşağı köyüne getirildi.
Merkez camisinde kılınan namazın ardından Nazir Erkan'ın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.Necmettin Erkan ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nazir Erkan'ın, çeşitli hastalıklardan dolayı uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Hastalık Hastane Kabristan Cenaze 

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