Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Necip Hablemitoğlu ölümünün 17’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Necip Hablemitoğlu ölümünün 17’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

genel ve detay

Kader Abrin Irak 

- eşinden açıklamalar

( ANKARA ) ANKARA

- 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı.Uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, “Biz yalnız değiliz bu ülkede, şöyle yalnız değiliz; bu kaderi yaşayan, bu sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bizim gibi yüzlerce insan var ama artık lütfen kimse ölmesin. Bir yandan hakkımız olan adaleti talep ederken, bu ölümlerin de durdurulmasını istiyoruz. Bu ölümler çoğalmasın, bunu diliyoruz. Buna sesimizi yükseltelim” dedi.
Sevenleri Hablemitoğlu'nun kabrine karanfiller bıraktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları DinlendiKader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları Dinlendi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı