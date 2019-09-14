Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Ne bakıyorsun' deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı

'Ne bakıyorsun' deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı

Yaralı şahsın hastanedeki görüntüsü

Hastane Bıçaklı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Hastane detay

( SAMSUN ) "Ne bakıyorsun" deyip kaldırımda yürüyen vatandaşı 3 yerinden bıçakladı SAMSUN

- Samsun’da, annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genç yoldan geçen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. (25), annesi Esin E. ile birlikte akşamüzeri köpeğini dışarıya gezdirmeye çıkardı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir şahıs Burak E.’ye “Niye bakıyorsun?" dedi ve genç ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Burak E. 3 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan zanlıyı olay yerinde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Burak E. ise sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı