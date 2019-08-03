Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nden tarıma destek

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( AYDIN ) AYDIN



- Dünya pamuk üreticileri arasında ikinci sırayı alan Türkiye’nin ilk ve tek pamuk araştırma enstitüsünün Türk tarımına desteği sürüyor. Atatürk’ün 1934 yılında kurduğu Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü, kendi geliştirdiği Harem-2 isimli pamuk türünün satış ve pazarlama haklarını ihaleyle özel bir firmaya verdi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği ve tescillediği Harem-2 türünün satış ve pazarlama hakları geçtiğimiz 22 Temmuzda yapılan ihale sonucu Sökeli Benetti Tohumculuk’a verildi.

Enstitü tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Özbaşlı ve Enstitü Müdürü Mustafa Koray Şimşek arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nün Konferans Salonu’nda yapılan imza törenine Enstitü Müdürü Mustafa Koray Şimşek, Müdür Yardımcısı Nazife Özkan, Benetti Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Özbaşlı, Harem-2 türünün ıslahçısı enstitüden emekli Eyüp Harem ve enstitü çalışanları katıldı.

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Müdür Şimşek, özverili çalışmalarının meyvelerini topladıklarını belirterek 22 Temmuz Pazartesi günü yapılan ihale sonucu Harem-2 türünün satış ve pazarlama haklarını Söke’de faaliyet gösteren Benetti Tohumculuk firmasına verdiklerini belirtti.

Yeni türün Türk tarımına hayırlı olmasını dileyen Müdür Şimşek, “Tarımsal AR-GE, Türkiye’nin vazgeçilmezlerindendir. Nüfusumuzun önemli bir kısmını tarımda istihdam ediyoruz. Pamuk ayrıca endüstri bitkisi olmasından dolayı yağ ve tekstil gibi birçok alanda kullanılıyor. Yaklaşık 3 milyon kişi ekmeğini pamuktan çıkarıyor. Bu çerçevede biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmiş oluyoruz. Geliştirdiğimiz çeşitleri özel sektörün beğenisine sunduk. Harem-2 türünün ıslahçısı enstitümüzden emekli Eyüp Harem’e de Türk tarımına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Benetti Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Özbaşlı da uzun süredir deneme üretimlerini yaptıkları bir türün tescil haklarını almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “1988’den bu yana tohum üretimi yapıyoruz. Gelişen piyasa şartlarını gördük ve ıslah konusunda öncü olduk. Harem-2 güzel bir pamuk çeşidi. Güneydoğu’daki bayilerimiz de dahil tüm bayilerimize numunelerini verdik. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



