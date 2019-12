Nazilli'de çocuklar pazarcılığı ve alışveriş yapmayı öğrendi

-açılıştan ve pazar duasından detay

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde okul öncesi eğitimi alan çocuklar anne-babalarının hazırladığı ürünlerle okul içerisinde kurdukları pazaryerinde pazar alışverişi yapmayı ve pazarcılığı öğretmenlerinin rehberliğinde yaşayarak öğrendi. Semt pazarlarını aratmayan etkinlikte zabıtasından simitçisine, köylüsünden manavına kadar tüm pazaryeri kriterlerini aynen yansıtan öğrencilere pazarlık yapmanın yanı sıra alışverişin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu’nda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında 5.’si düzenlenen Geleneksel Pazar Etkinliğinde onlarca çocuk öğretmenleri ile pazarcılık deneyimi kazandı. Öğrencilere rehberlik eden öğretmenlerin gerçek pazarcıları ve alışveriş yapanları aratmayan görüntüleri ise renkli anlara sahne oldu. Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz ve çok sayıda davetlinin katıldığı Pazar etkinliğinde yaşları 4-6 arasında değişen minik öğrencilerin pazarcılık deneyimi davetlileri gülümsetti. Geleneksel olarak beşincisini düzenledikleri etkinliğin her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade eden Okul Müdürü Hicran Toprakçı, “Okulumuzda her yıl olduğu gibi Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasını farklı şekillerde kutlamaya çalışıyoruz. Pazar etkinliğimizde öncelikle yakın çevremizde yetişen ve ulaşılabilir yiyecekleri yakından tanıyor ve hayatın içindeki şekliyle öğrenmeyi sağlıyoruz. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan pazar kültürümüzü yakından tanıyor ve kurallarını öğreniyoruz. Deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir öğrenme sistemi olan Yaparak, Yaşayarak Öğrenme Modelini eğitim programımıza entegre ederek çocuklarımızı hayata hazırlıyor ve eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu yöntemle hayatın içinde pasif değil aktif, katılımcı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz yaptığımız aktiviteler de öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu “deneyerek” öğreniyorlar. Çocuklarımızın kazandıkları bu deneyimlerin yanında her yıl olduğu gibi pazar etkinliğinden elde ettikleri gelir ile “Kitaplar Uyanıyor Projesi” için çok sayıda kitap alınacak. Böylece erken yaşta çok çeşitli kitapla buluşma şansını yakalayacaklar. Pazar Etkinliğimiz de “Sıfır Atık Projesi” kapsamında poşet kullanmayarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğretmen ve veli iş birliğiyle pazar çantalarımız günler öncesinden hazırlandı. Bu etkinlikte de katkı sağlayan öğretmen ve tüm velilerimize de teşekkür ediyoruz. Zübeyde Hanım Anaokulu olarak bu etkinliğin hazırlanmasında emek veren okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize, okul personelimize, en büyük görevi üstlenerek canla başla satış yapan sevgili yavrularımıza, çalışkan personelimize, katkı sağlayan değerli velilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün de, konuşmasında; “Okulumuz, beş yıl önce başlattığı ve ilçede bir ilk olan Pazar etkinliği ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu etkinlikler şu anda tüm ilçe geneline yayıldı. Çocuklarımızın yaşayarak-yaparak öğrendiği, pazarcılık deneyimi kazandığı bu etkinliği çok önemsiyoruz” dedi.

Pazarcılık yapan çocukların ürünlerini tanıtabilmek ve satabilmek için harcadığı çaba ile birlikte alıcı rolü üstlenen öğrencilerin de öğretmenlerinin rehberliğinde pazarlık yapmaları renkli görüntülere neden oldu.



