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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
NATO Kara Komutan Yardımcısı Ruggiero Kahramanmaraş’ta

NATO Kara Komutan Yardımcısı Ruggiero Kahramanmaraş’ta

Heyetin kışlaya gelişi

General İtalya İtalyan Kışla Orgeneral 

-Kışlaya girişi
-Kışla önü detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Korgeneral Paolo Rugiero, Kahramanmaraş’ta konuşlu SAMP-T Hava Savunma Sistemleri faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı KAHRAMANMARAŞ

- NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero Kahramanmaraş’a geldi. NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero ve beraberindekiler, Gaziantep’ten karayoluyla Kahramanmaraş’a geldi. Korgeneral Paolo Ruggiero, NATO faaliyetleri kapsamında Gazi Kışlası’na konuşlandırılan İtalyan SAMP-T Hava Savunma Sistemlerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldığı öğrenildi. (HLL-
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