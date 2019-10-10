Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
NATO Genel Sekreteri Stontelberg, Yunanistan'da - ATİNA

NATO Genel Sekreteri Stontelberg, Yunanistan'da - ATİNA

- NATO Genel Sekreteri Jen Stontelberg'in açıklaması - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamasıNATO Genel Sekreteri Stontelberg, Yunanistan'da - NATO Genel Sekreteri Jen Stontelberg: - "En önemlisi DEAŞ'a karşı savaşta ve bu örgütün daha fazla kısıtlanmasında birbirimizin yanında ne şekilde olacağımızdır"ATİNA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Suriye'de insanların acısının azaltılması gerekiyor. En önemlisi DEAŞ'a karşı savaşta ve bu örgütün daha fazla kısıtlanmasında birbirimizin yanında ne şekilde olacağımızdır." dediYunanistan'ı ziyaret eden Stoltenberg, başkent Atina 'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de insanların acısının azaltılması gerektiğini belirterek, "En önemlisi DEAŞ'a karşı savaşta ve bu örgütün daha fazla kısıtlanmasında birbirimizin yanında ne şekilde olacağımızdır." diye konuştu.
Stoltenberg, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili soru üzerine, "NATO'nun rolü uluslararası meselelerde tavır almak değil. Tüm ülkelerin uluslararası hukuka saygılı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Başbakan Miçotakis de NATO'nun, Ege'de mülteci akınlarına karşı mücadeleye olan katkısı nedeniyle Stoltenberg'e şükranlarını bildirerek, kendisinden ittifakın bu konuda daha fazla katılımda bulunmasını talep ettiğini belirtti.

Mülteci Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası Başkent 

İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı