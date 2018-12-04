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( BRÜKSEL ) - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlıyor- Genel Sekreter Stoltenberg’ten Rusya’ya çağrı: "Ukrayna askerlerini serbest bırakın" BRÜKSEL



- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında Rusya’ya çağrıda bulunarak, "Esir aldığınız Ukrayna askerlerini ve gemilerini serbest bırakın" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, toplantıda Bakanlarla birlikte Temmuz ayında ülke liderleriyle düzenlenen zirvede alınan kararların görüşüleceğini söyledi.



Toplantıda Rusya’nın yayılmacı politikası hakkında görüşeceklerini belirten Stoltenberg, "Rusya’nın istikrarı bozan tavrını görüşeceğiz. Yakın zamanda da gördük ki Rusya, Ukrayna’nın gemilerine karşı saldırı düzenleyip mürettebata ve gemilere el koydu. Rusya’ya gemileri ve mürettebatı serbest bırakması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

"Rusya Avrupa’nın güvenliğini tehdit ediyor" Stoltenberg, Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı (INF) ihlal etmesinin Avrupa’da büyük bir güvenlik sorununa sebep olduğunun altını çizerek, "İvedilikle Rusya anlaşmayı ihlal etmediğini ortaya koymalı ve şeffaf davranmalıdır" ifadesini kullandı. Kuzey Afrika’da ve Orta Doğu’daki krizlerin de görüşüleceğine değinen Stoltenberg, "Güneyde gördüğümüz sorunları bitirmek için de görüşeceğiz. Irak’ta başlattığımız askeri eğitim ve Balkanlar hakkında konuşacağız. Makedonya’nın NATO’ya tam üyeliği için kaydettiği ilerlemeden son derece memnunuz" diye konuştu.



