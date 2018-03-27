Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
NATO'dan Rusya kararı - BRÜKSEL

NATO'dan Rusya kararı - BRÜKSEL

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamasıNATO'dan Rusya kararı - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: - "NATO bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettim. Aynı zamanda beklemede olan 3 akreditasyonu da reddedeceğim" - "Davranışlarımız tüm müttefiklerimizin çok ciddi güvenlik endişelerini yansıtıyor ve Rusya'nın davranışlarına yönelik uluslararası tepkinin bir parçasını oluşturuyor"BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Salisbury saldırısına tepki olarak, "NATO bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettim. Aynı zamanda beklemede olan 3 akreditasyonu da reddedeceğim." dedi.
Stoltenberg, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesine ilişkin NATO'nun aldığı önlemler hakkında Brüksel 'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.
NATO'nun birlik olarak hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, Rus diplomatlara ilişkin kararın ardından NATO'daki Rusya misyonundaki personel sayısının 10 kişi azalarak 20'ye düştüğünü belirtti.
Stoltenberg, alınan kararın Rusya'ya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini, Moskova yönetiminin "kabul edilemez ve tehlikeli davranışlarının bir maliyeti olduğunu" ortaya koyduğunu söyledi.

Rusya'nın, Salisbury saldırısının ardından yapıcı bir tepki vermediğini savunan Stoltenberg, "Davranışlarımız tüm müttefiklerimizin çok ciddi güvenlik endişelerini yansıtıyor ve Rusya'nın davranışlarına yönelik uluslararası tepkinin bir parçasını oluşturuyor." ifadesini kullandı.Stoltenberg, NATO'nun bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmesi ve beklemede olan 3 akreditasyonu da reddetme kararının "orantılı" olduğunu bildirdi.NATO'nun Rusya'ya yönelik genel politikasında bir değişikliğe gidilmeyeceğine işaret eden Stoltenberg, ittifakın Rusya'ya ilişkin caydırıcılık ve diyalog içeren çift ayaklı tutumunu sürdüreceğini aktardı. Stoltenberg, bu çerçevede bir sonraki NATO - Rusya Konseyi için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.Bu kararın somut olarak ne anlama geldiğinin sorulması üzerine ise Stoltenberg, ittifak ülkeleri ve ortaklarının verdiği tepki sonucu Rusya'nın NATO ülkelerinde istihbarat çalışmaları yapma kabiliyetinin azalacağını kaydetti.

Akreditasyon İngiltere Basın Toplantısı Personel Sayısı Uluslararası 

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı