Nasa dünya ikincilerine takdir belgeleri verildi

-Öğrencilerin takdir belgelerini alması

-BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Muzaffer Duysal ile röportaj



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) NASA tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında (CanSat Competition) dünya ikinciliği elden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 'Grizu-263' uzay takımına BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından takdir belgeleri verildi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu 'Grizu-263' uzay takımı, 8-10 Haziran 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında 40 üniversiteyi geride bırakarak CanSat Competition 2018'de dünya ikincisi olmuşlardı. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, tarafından dekanlık binası toplantı salonunda dünya ikinciliği elde eden 'Grizu-263' uzay takımına başarı belgelerini verdi. Öğrencilerin çok önemli bir yarışmada kısıtlı bütçeyle derece elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, "Bizleri gururlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin başarısı çok daha anlamlı. Yarıştığınız ekiplerin bütçeleri sizden çok daha fazlaydı. Siz onlardan daha kısıtlı bütçeyle çalıştınız. Bundan dolayı sizi ayrı tebrik ediyorum. Sizlere danışmanlık yapan öğretim görevlilerini kutluyorum. Umarız önümüzdeki senelerde daha çok yarışmada daha çok dereceler alırsınız." dedi.

"Ara tatillerde memleketlerimize gitmeyerek kütüphanelerde yattık" BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Muzaffer Duysal, bir yıl boyunca çok kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: "Ara tatillerde memleketlerimize gitmeyerek kütüphanelerde yattık. Takım olarak bu başarıya ulaştık. Dünyanın önemli üniversitelerini geride bıraktık. Bunun için gururluyuz. Bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Proje bir model uydu yarışması. Uzay ve NASA çalışmaları çok popüler. Bu uyduları lisans öğrencilerine yaptırarak bir adım atmamızı sağlıyor bu proje bize. Bu uydu alanında bir çalışma yapmamızı ve kendimi geliştirmemizi sağlıyor. 14 yıldan beri düzenleniyor. Eleme sürecini geçtik ve 40 üniversite arasında kaldık. Dosya hazırladık. İstenilen görevleri yerine getirdik. Uydudan aldığımız verileri juriye sunduk. Tasarladığımız model uyduyu model roket yardımıyla 700 metreye fırlattık. Aldığımız puanla ikinci olduk."

