Narlıdere ile Silopi arasında mektup kardeşliği

-Öğrencilere mektuplarının verilmesi

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- İzmir’in Narlıdere ile Şırnak’ın Silopi ilçeleri arasındaki okullar arasında başlatılan Mektup Kardeşliği Projesi kapsamında gönderilen mektuplar öğrencilere teslim edildi. İzmir Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulunda Türkçe öğretmeni Duygu Çetmili ile irtibata geçen Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk, Mektup Kardeşliği Projesini başlattı. Bu kapsamda Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin gönderdiği 235 mektup, kitap ve kalem, Silopi’de 5 ayrı okuldaki öğrencilere dağıtıldı. Doruk, “Toplamda 470 öğrencimizle mektuplaşma etkinliğini gerçekleştirdik. Takev Okulunun öğrencileri, öğrencilerimize bir mektup, bir kitap ve içlerine de birer kalemden oluşan hediyelerini gönderdiler. Mektuplaşma etkinliği ile unutulmuş bir değeri tekrar canlandırmak hedefimizdi. Günümüz teknolojisi sayesinde hızlı iletişim kurmanın en üst seviyesini yaşıyoruz ama ne kadar iyi iletişim kurabildiğimiz tartışılır bir durum. Öğrencilerimizin iletişimlerini güçlü kılabilmek, yazma becerilerini geliştirebilmek, kendilerine sosyal bir çevrenin kapılarını aralayabilmek için görmedikleri mektup kardeşlerine hayal güçleri sayesinde mektup yazdırabilmekti gayemiz” dedi.

(AYZ-MP-Y)

