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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Narlıdere’deki kooperatiflerde yıkım gerginliği...Site sakinlerinin yıkım ekibini engellemesi sonrası çalışma ertelendi

Narlıdere’deki kooperatiflerde yıkım gerginliği...Site sakinlerinin yıkım ekibini engellemesi sonrası çalışma ertelendi

Evlerin bulunduğu alandan görüntü

Yıkım Gerginliği Gecekondu Kooperatif İstinat Duvarı Kaymakamlık 

-Açıklama

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Narlıdere ilçesinde 140 daireli sitedeki evler hakkında mahkemeden alınan yıkım kararı, site sakinlerinin tepkisi üzerine ertelendi. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Özmavikent Konut Yapı Kooperatifinin üyeleri, arsa sahibinin başvurusuyla mahkemenin verdiği yıkım kararına tepki gösterdi.Yıkım ekibi ve iş makineleriyle karşılaşan vatandaşlar, ilçe belediyesi ve kaymakamlık yetkilileriyle görüşürken, yıkımın ertelenmesi kararı sonrası ekipler, site alanından uzaklaştı. Site sakinlerinden Ayşegül Yıldız, 5 blok ve 140 daireden oluşan sitenin yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alana kurulu olduğunu ve sitenin kurulduğu arazinin 1986 yılında gecekondu önleme bölgesi olarak imara açıldığını ifade etti.
Yıldız, "Konak Belediye Meclisi, bu alanı 1986 yılında imara açmış, açılan alanın yüzde 30'u arsa sahibine, yüzde 70'i ise kurulan kooperatife bırakılmış. Ancak arsa sahibi sonradan bunu kabul etmediği için payına düşen deniz manzaralı 42 daireyi 33 yıldır teslim almadı, daireler boş duruyor" diye konuştu.
"Yıkım kararından haberimiz olmadı" Yıkım kararı çıkartıldığında haberleri olmadığını ifade eden Yıldız, sitede şu anda 98 dairede ailelerin ikamet ettiğini söyledi.

Bu ailelerin imar barışı başvurularını önlemek isteyen arsa sahibinin, her türlü hukuki yolu denediğini öne süren Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Haberimiz olmadı, yıkım kararı çıkartılmış. Bu sabah kimseye haber vermeden, tebliğ edilmeden dozerlerle yıkım için geldiler. Burada 5 blok, 3 istinat duvarı var. Bu istinat duvarlarından birinin yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız yapıldığına dayanılarak Danıştay'dan bir yıkım kararı kesinleştirilmiş. Kaymakamlığımızla ve Valilikle konuştuk. Sağ olsunlar duyarlılık gösterdiler. Şimdilik yıkım durduruldu. Bizim imar barışına başvurabilmemiz için Yargıtay'ın emsal kararları var. Zaten bu yasa da bu tür sıkıntılı yapılara çözüm getirebilmek için devletimizin çıkarttığı bir yasa. Biz imar affı için başvurumuzu haklı bir şekilde yasal yollardan yapabilmenin peşindeyiz. Arsa sahibi ise bizlerin onayı olmadan usulsüz bir şekilde kooperatifi iflasa götürmüş. Yargıda mücadelemizi sürdürüyoruz." Öte yandan arsa sahiplerinin henüz konuyla ilgili açıklama yapmak istemediği ifade edildi.
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