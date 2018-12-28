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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Narkotik polislerinin uyuşturucu denetimi gece de devam etti

Narkotik polislerinin uyuşturucu denetimi gece de devam etti

Narkotik polislerinin caddelerde dolaşması

Eğitimli Köpek Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-Narkotik Köpeğinin şüphe duyduğu yerleri koklaması
-Polislerin üst ve GBT sorgusu yapmaları
-Uyuşturucu denetiminden detay detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gündüz 'Bath' ve 'Asena' isimli eğitimli köpekler eşliğinde başladıkları uyuşturucu denetimine gece de devam etti. Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını Cizre’ merkezli, Cizre narkotik suçlarla mücadele grup amirliği bünyesinde, Şırnak Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve Silopi narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerinin de desteğiyle gündüz başlayan uyuşturucu denetimi gece de devam etti. Narkotik ekipleri gündüz denetiminde İlçe Mezarlığı, Okul Önleri, Metruk Binalar, Dar Sokaklar, Ana Cadde ve Sokaklar, iç kaledeki surlarda ve Dicle Nehri kenarındaki park ve çevrelerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Cizre narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri gündüz başladıkları denetime gecede devam etti. Narkotik Polisleri Orhan Doğan Caddesi, Sanat Sokağı, Sevgi Sokağı, Belediye Caddesi, Mem u Zin Bulvarı ve Yafes Caddesinde de uygulama yaparak şüpheli bulunan kişileri üst aramasından geçirirken, şüpheli yerlerde de inceleme yaptı. Cizreli vatandaşlarda Narkotik Polislerinden denetimleri daha sıkı yapmalarını istedi.
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