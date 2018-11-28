Narkotik polisinden sokak satıcılarına operasyon - ORDU
- Narkotik polisinden sokak satıcılarına operasyon - Ordu Emniyet birimlerinin bir eve operasyon düzenlemesi - Ekiplerin narkotik köpeği ile bir araçta arama yapması - Ekiplerin akü düzeneğinde gizlenmiş uyuşturucu maddeyi bulması - Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sergilenmesiNarkotik polisinden sokak satıcılarına operasyon - Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındıORDU (AA) - Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu , Giresun ve İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip yürüttü.Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 milimetre çaplı 25 fişek, 19 gram sentetik uyuşturucu, 185 uyuşturucu hap ve 23 gram esrar ele geçirildi.Zanlıların, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği vurgulanarak, halktan alınan destekle uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.