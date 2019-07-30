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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Narkotik köpeği ‘Molly’den kaçamadılar

Narkotik köpeği ‘Molly’den kaçamadılar

(polis kamerası)

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Polis Ekipleri 

-operasyon anı
-zanlı adliyeye giriş
-adliyeden detay görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucuyla mücadelede büyük bir rol alan Molly isimli narkotik köpeği bir aracın davlumbazında uyuşturucu buldu. Molly’nin uyuşturucuları bulma anlar polis kameralarına yansıdı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine Torba Kontrol Noktası’nda pusuya yattı. Sabah saatlerinde uygulama noktasına gelen araç, durduran ekipler aracı aramaya başladı.
Aracın davlumbazına yerleştirilen uyuşturucuyu arayan ekipler daha sonra Molly isimli narkotik köpeğiyle aracın davlumbazına zulalanmış 213 gram, 214 gram ve 219 gramlık paketler halinde toplam 646 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracı kullanan E.Ö. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. E.Ö çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyon anları ise Polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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