Nargile kafede Aslan sergilendiği iddiaları ekipleri harekete geçirdi

-Hayvan rehabilitasyon merkezindeki diğer hayvanlar

-Aslanın demir ve cam gezme alanından görüntü



( İSTANBUL )- Yapılan incelemede nargile kafenin hayvan rehabilitasyon merkezi çıktığı ve gerekli evraklarının olduğu ortaya çıktı İSTANBUL



- Sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı inceleme Hayvan Rehabilitasyon Merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi. Beykoz’da Polonezköy Yolu üzerinde yer alan bir hayvan rehabilitasyon merkezinden vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntü, hayvan severlerin tepkisine neden olurken, aslanın cam kafes içerisindeki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile belediye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu hayvan rehabilitasyon merkezi olarak kurulan merkezin, gerekli ruhsatlarının olduğu tespit edildi. Aslan Khallessi’nin gezme alanının rehabilitasyon merkezinin hemen yanında bulunan kafeye kadar uzandığı görüldü.

Kafenin içerisine gelen vatandaşların ise bu görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaştığı öğrenildi. (ME- MB-

