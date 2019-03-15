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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Namaz kılan cemaatin ayakkabısını böyle çaldı

Namaz kılan cemaatin ayakkabısını böyle çaldı

Görüntüler güvenlik kamerası

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Camii Hırsız 


- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan vatandaşların ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayaklarına uyan ayakkabıları ayağına geçirerek çaldı. hırsızın ayakkabıları çalma anı güvenlik kamarasına kaydedildi. hırsızlık ilçenin Camikebir Mahallesinde bulunan bir camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre cami camii cemaatinin sık sık ayakkabılarının namaz esnasında kaybolması üzerine, Cami imamı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kişinin ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına uygun olanları çaldığı görüldü.
Birden fazla ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve görüntülerde eşkali tespit edilen hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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