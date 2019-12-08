Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar

Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Polis Akalan Polis Ekipleri 

-ÇALINTI KAMYON
-DETAYLAR

( BOLU )- İzmir’den çaldıkları kamyonla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi BOLU

- Bolu’da polis ekipleri tarafından İzmir’den çaldıkları kamyonla yakalanan ve ifadelerinde amaçlarının nakliyecilik yaparak para kazanmak olduğunu söyleyen 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bornova ilçesinde 2 gün önce park halindeyken çalınan 35 HSE 31 plakalı kamyonun doğu illerine gittiği ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişlerinden önlem alan ekipler, dün gece saat 04.00 sıralarında düzenledikleri operasyonla çalıntı kamyonu D-100 karayolu üzerinde yakaladı. Kamyonda bulunan İ.Ö.(51) ve R.T.(34) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalıntı kamyon sahibine teslim edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı