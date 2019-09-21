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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nakliyat şirketi çalışanları ile ev taşıyan aile arasında kavga: 2 yaralı

Nakliyat şirketi çalışanları ile ev taşıyan aile arasında kavga: 2 yaralı

Olay yerinden detay

Polis Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polisten detay
-Yerdeki eşyalardan detay

( İSTANBUL )- Bir kişi tornavidayla, bir kişi de silahla yaralandı İSTANBUL

- Sultangazi’de evini taşımak isteyen aileyle, çağırdığı nakliyat şirketi çalışanları arasında çıkan kavgada bir kişi tornavidayla yaralanırken, bir kişi de silahla yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi 2491. Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. İddiaya göre, bir aile evini taşımak için bir nakliyat şirketi ile anlaştı. Evi taşımaya gelen kişiler, evi taşıdığı sırada ev sahibi ile tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma şiddetini artırarak kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi tornavidayla, bir kişide ise silahla vurularak yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan olay nedeniyle ev sahibinin eşyalarının bir kısmı sokakta kaldı.
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