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29 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'nu terleten soru

Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'nu terleten soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Ece Üner'in moderatörlüğünde Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, Hürriyet Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Akın Öztürk Habertürk Gazetesi Hürriyet Gazetesi Nagehan Alçı Kemal Kılıçdaroğlu 


Kılıçdaroğlu herkese kapılarının açık olduğunu söylerken, Nagehan Alçı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ' Darbeyi planlayan Akın Öztürk'ün eşi ve meclis bombalayan darbecinin eşi de yürüyüşüne katılabilir mi? ' sorusunu sordu..

Nagehan Alçı Hakkında
Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Alçı Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Aralık 2010'da köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Nagehan Alçı, aynı zamanda Beyaz Tv'de gündeme ilişkin konuları değerlendiriyor. ...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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