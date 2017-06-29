Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'nu terleten soru

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Alçı Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Aralık 2010'da köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Nagehan Alçı, aynı zamanda Beyaz Tv'de gündeme ilişkin konuları değerlendiriyor. ...

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...