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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Nadir görülen hastalığı sebebiyle sadece gülüyor

Nadir görülen hastalığı sebebiyle sadece gülüyor

-Mustafa Mert ve annesinden genel detay görüntü

Lens Tezahür Tezahürat Irak 

--Annesinin Mustafa Mert ile ilgilenmesinden görüntü
--Göztepe eşyalarından genel detay görüntü
--Anne ile röportaj

( İZMİR ) -- Mutlu Kukla hastası Mustafa Mert’in Göztepe tutkusu İZMİR

- Nadir görülen ‘Mutlu Kukla hastalığı' bulunan 13 yaşındaki Mustafa Mert Deneri, sinirlense de mutlu olsa da duygularını sadece gülerek ifade edebiliyor. Mustafa Mert’in en büyük tutkusunun Göztepe olduğunu belirten anne Ayşe Deneri, oğlunun Göztepeli futbolcularla görüşmeyi çok istediğini söyledi.

Ayşe ve Ahmet Deneri çiftinin iki çocuğundan biri olan Mustafa Mert Deneri, ‘Mutlu Kukla hastalığı’ olarak da bilinen Angelman sendromuna sahip. Henüz 6 aylıkken gelişmesinde gerileme olduğunu fark eden aile, çocuklarını doktora götürdü. 11 aylık olduğunda ise Mustafa Mert’in Mutlu Kukla hastası olduğu anlaşıldı. Nadir görülen sendrom sebebiyle yüzünde hep bir gülümseme ile yaşayan Mustafa Mert, sinirlendiği zaman bile etrafa gülücükler saçıyor. Yürüyemeyen ve konuşamayan Mustafa Mert’in en büyük aşkı ise Göztepe. Oğullarının Göztepe aşkını fark edince her maçını statta izletmek için büyük emek harcayan Deneri çifti, sabah erken saatlerde engelli kontenjanından bilet alabilmek için yola koyuluyor. Oğlunun tribünde büyük bir coşku ile maç izlediğini ifade eden anne Ayşe Deneri, “Hissettiğim kadarıyla en büyük hayali Göztepeli futbolcuların ilgisini görmek” dedi.
“Yaşayarak öğrendim” Mustafa Mert’in gelişiminin, 6 aydan sonra gerilmeye başladığını kaydeden anne Deneri, şöyle konuştu: “Doktora götürdüğümüzde çeşitli tetkikler yapıldı ve 11 aylıkken hastalığını öğrendik. Sonrasında özel eğitime başvurduk. Çünkü bu hastalığın bir tedavisi yok. Bu hastalığın özelliği; sinirlense de gülse de çocuk kendini gülerek ifade ediyor. Ben artık sinirlendiği için mi yoksa mutlu olduğu için mi güldüğünü yaşayarak öğrendim.” “En büyük hayali onların ilgisini görmek” Mustafa Mert’i hayata bağlayan şeyin Göztepe tutkusu olduğunu söyleyen Deneri, “Tezahüratlar başlayınca Mustafa Mert coşuyor. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye tezahürat yapıldığında üzerine alınıyor ve çok heyecanlanıyor. Hemen hemen her maçını izlemeye gidiyoruz ama bilet alırken zorluk yaşıyoruz. Sabah erkenden kuyruğa girmek gerekiyor. Engelli kontenjanı zaten az. Çocuğu illa ki birine bırakmam gerekiyor, ya da onunla birlikte gitmek durumunda kalıyorum. Göztepeli futbolcularla çok kısa süreli bir tanışması oldu ama hissettiğim kadarıyla en büyük hayali onların ilgisini görmek. Mustafa Mert çok yavaş ilerliyor. İğne ile kuyu kazıyoruz. Tek isteğim kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesi” diye konuştu.
(CA-
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