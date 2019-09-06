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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Mysia Uluslararası Havacılık Festivalinde SOLOTÜRK nefesleri kesti

Mysia Uluslararası Havacılık Festivalinde SOLOTÜRK nefesleri kesti

Uçuşlardan görüntüler

( BALIKESİR )- Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nde 10 bin kişi uçuş gösterilerini izledi BALIKESİR

Kordon Efes Gökyüzü Festival Kullar 


- Balıkesir’de Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından 6.’sı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nde SOLOTÜRK’ün gösterisi nefesleri kesti.Edremit'in Akçay Mahallesi'nde yapılan festivalde 35 sivil uçak ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK gösteri yaptı. Uçakların gösterilerini izlemek isteyen yaklaşık 10 bin kişi Akçay kordonunu doldurdu. Akçay sahilinde uçuş okullarının ve sivil pilotların yakın geçişleri ve gösteri uçuşları izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Özellikle Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Gürer’in gösterisi büyük ilgi ile izlendi. Sivil uçakların gösterilerinin ardından SOLOTÜRK gökyüzündeki yerini aldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca havada gösterilerini sundu. Edremit Körfezi üzerinde gerçekleştirilen gösterilerde 180 kilometre ile bin 200 kilometre hızlar arasında dünya literatürüne SOLOTÜRK’e has hareketler olarak kayıt edilen manevraları nefesleri kesti. Edremit Belediyesi'nin de sponsorlar arasında bulunduğu festival yediden yetmiş yediye büyük ilgi gördü.Havacılık festivaline Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Abdullah Soykan, Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Adem Kuşçuoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren uçuşlar boyunca gökyüzünde heyecan bir dakika olsun eksik olmadı.Festival kapsamında 34 sivil uçak, 1 gyrocopter, Festival SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisiyle sona erdi.
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