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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Müzik dinleyen motosikletçiden trafikte tehlikeli hareketler

Müzik dinleyen motosikletçiden trafikte tehlikeli hareketler

Seyir halindeki motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketlerinden detaylar

( MANİSA )- Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı MANİSA

Cep Telefonu Motosikletçi Direksiyon Irak Motosiklet Sürücüsü 


- Manisa’da seyir halindeki motosiklet üzerinde müzik dinleyerek dans eden sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Olay, İzmir-İstanbul Otoyolu Manisa girişinde meydana geldi. Bir otomobilden cep telefonu ile çekilen görüntülerde, seyir halindeki 10 ZG 229 plakalı motosikletin sürücüsü dinlediği müziğe kendini fazla kaptırarak, yolda tehlikeli manevralar yaptığı görülüyor. Motosikletin üzerinde zıplayan ve direksiyondan ellerini bırakarak seyreden sürücü, çevredeki diğer sürücüleri de şaşırttı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.
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