Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Müzeye taşınamayam 'Kaya Salyangoz' yerinde koruma altına alınacak

Müzeye taşınamayam 'Kaya Salyangoz' yerinde koruma altına alınacak

Kaya Salyangozdan görüntüler

Kırıklı Lyon Ayaşlar Irak 

-Petrografi Uzmanı Dr. Koray Sözeri'nin incelemesi ve röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) Müzeye taşınamayam "Kaya Salyangoz" yerinde koruma altına alınacak ERZURUM

- 70 milyon yıllık oluşum Kaya Salyangoz müzeye taşınamadı, yerinde korumaya alınacak. Oltu Kayaaltı Mahallesinden Anzav Bağlarına giderken yol kenarında bulunan Kaya Salyangoz müzeye taşınmak istendi ama oluşumdaki çatlaklar ve kırıklar yüzünden taşınamadı. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesinde çalışan Mineraloji ve Petrografi Uzmanı Dr. Koray Sözeri, “Şimdi bu kayaçlar deniz dibinde oluşan kayaşlar. Yani derin denizde yaşını tam olarak bilemiyorum ama 70 milyon yıl önce oluşmuş kayalar. Derin deniz serimanterleri deniyor. Bu tür kayalar derin denizlerin çökmesiyle oluşuyor. Bu kayalar serimanter kayaşların içinde modiler dediğimiz yani yuvarlak şekilde oluşumlar oluyor. Bu da çok ortaya çıkmış. Burada görmüş olduğumuz bu oluşuk derin denizlerde oluşmuş sedim. Anter yapılardan bir tanesi. Bu tür bölgelerde çok sık olmasa da görebiliyoruz. Çok önemli ekonomik değeri yok sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırıklı çatlaklı olduğu için buradan çıkarmaya kalkarsak kırılıp dağılacağı için yerinde bırakmaya karar verdik. Burada korumaya alınabilir” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı