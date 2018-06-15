Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali başladı

-Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat festivalinin Açılış ve istiklal marşı

-Mut Halk oyunları gösterisi

-Kayısı yeme yarışması

-Bereket gelsin diye dilek havuzuna protokol kayısı dökerken görüntü

-Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz’ın konuşması

-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın konuşması

-Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz’ün konuşması



( MERSİN )- Mersin’in Mut ilçesinde 56’ıncısı düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, Mut halk oyunları gösterisiyle başladı- Bereket ve kayısının suyla buluşması için dilek havuzuna kayısı döküldü MERSİN



- Mersin’in Mut ilçesinde 56’ıncısı düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, Mut halk oyunları gösterisiyle başladı.

Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat festivalinde geleneksel hale gelen bereket ve kayısının suyla buluşması için dilek havuzuna protokol kayısı döktü. Ayrıca 20 kişinin katıldığı kayısı yeme yarışması beğeni ile izlendi. Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Burhanettin Kocamaz, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, ilçe belediye başkanları, Mülki amirler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “Türkiye’de tek Mut’ta üretilen ve Türkiye’nin sofralık Kayısısının yüzde 70’ini karşılayan Mut ilçesi kayısı sektöründe ciddi bir mesafe katetdi. Kayısıyı Mut’a ilk getiren diken emek çeken Türkiye’nin ekonomisine katkı yapan üreticilere ve Mut halkına teşekkür ediyorum Allah ondan razı olsun. Buradan devlet büyüklerime seslenmek istiyorum Türkiye’de tek üretilen sofralık kayısı Mut’ta varsa buraya biraz yönlerini dönmelerini ve en azından ihracatta teşvik vermelerini talep ediyoruz. Buna layık olduğumuzu ve hak ettiğimizi söylemek istiyorum. Değerli hemşerilerim Mut ilçesinde yaklaşık 15 milyon kayısı fidanı ile bu yıl 150 bin ton rekolte tahmin ettik. Onun için çok ciddi bir üretim alanını genişlettik bize sahip çıkılmasını bu alanda sadece belediye ve Mut halkına görev düşmüyor devlet büyüklerimizden bu konuya el atmalarını ve destek vermelerini istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tarımı ayağa kaldırmak için hamle üstüne hamle yapıyoruz. Örnek tarım uygulamaları alternatif ürün çeşitleri sulama boruları yükleme ve boşaltma rampaları ve teşhisat desteklerimizle çiftçimizin alın terine sahip çıkıyoruz” dedi.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz de, “Erikle başlayan sezonumuz kayısıyla devam etmekte ilçemize bereket getirmektedir. İlçemiz mikro klima koşullarında yetişen kayısısıyla tezgahta hem görüntüsü hem de lezzetiyle rağbet görmektedir. Ayrıca yoğun bir şekilde ihracata ürün göndermekteyiz. Bu yıl iklim koşullarının yumuşak geçmesinden dolaysıyla da 150 bin tonluk bir rekolteye ulaşmış bulunmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından 20 yarışmacıdan oluşan kayısı yeme yarışmasını kazanan şahsa çeyrek altın ödülünü ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin kocamaz verdi. Bolluk bereketin olacağı ve suyla beraber bahçede kayısının daha bol olacağı için protokol üyeleri dilek havuzuna kayısı döktü. Üç gün sürecek festival etkinlikleri kapsamında İlk gün akşamı Mustafa Yıldızdoğan konser verecek. İkinci gün ise Ankaralı Ayşe Dinçer ve Manuş Baba, Üçüncü gün ise Deniz Toprak ve Ferhat Göçer konser verecek.

