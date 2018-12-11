Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Musul'un imarı için 50 milyar dolara ihtiyaç var' (2) - MUSUL

'Musul'un imarı için 50 milyar dolara ihtiyaç var' (2) - MUSUL

" Musul 'un imarı için 50 milyar dolara ihtiyaç var" (2) - MUSUL - Musul Kaymakamı Zuheyir Ereci ile röportaj" Musul 'un imarı için 50 milyar dolara ihtiyaç var" - Musul Kaymakamı Zuheyir Ereci:"DEAŞ'ın tahrip ettiği Musul 'un yeniden imarı için yaklaşık 50 milyar dolara ihtiyaç var. Bu kaynakla kent iyi bir altyapıya sahip olacak""Aldığımız son bilgilere göre, 350 bin Musul lu göçmen hala kamplarda yaşıyor. Evlerin yıkılmış olması, işsizlik ve kentteki zor yaşam şartları geri dönüşlere engel oluyor. Kente geri dönen bazı iç göçmenler ise karşılaştıkları manzara sonrası yeniden kamplara dönüyor"" Musul 'da da bazen şiddet olayları oluyor ancak bu durum kentte istikrar olmadığı anlamına gelmez. Kentte güvenlik iyi durumda ve hiçbir risk yok"MUSUL (AA) - MAZIN BAQAL/HEMN BABAN - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı kazanılan zaferin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ülkenin ikinci büyük kenti konumundaki Musul 'un imarı konusunda henüz kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.Yıkılan altyapı, kamu hizmeti yoksunluğu ve devam eden işsizlik sorunu, DEAŞ nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca iç göçmenin kente dönüşlerine engel oluyor. Terör saldırıları ve yaşanan çatışmalar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu savaş yorgunu Musul , aradan geçen bir yıla rağmen hala normale dönmüş değil. Musul Kaymakamı Zubeyr Ereci, AA muhabirine Musul 'un yeniden imarı, iç göçmenlerin geri dönüşü ve DEAŞ'ın son dönemdeki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - Musul 'da 73 köprü kullanılamaz haldeKentin yeniden imarında henüz ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Ereci, "DEAŞ'ın tahrip ettiği Musul 'un yeniden imarı için yaklaşık 50 milyar dolara ihtiyaç var. Bu kaynakla kent iyi bir altyapıya sahip olacak." dedi.
Ereci, kentin altyapısında ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, Musul 'da onarımı yapılmamış 5'i büyük toplam 73 köprünün kullanılamaz halde olduğunu ve halka temel kamu hizmetleri verilememesi nedeniyle geri dönüşlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.
Hayata geçirilen bazı altyapı projelerin ise geçici olduğunu aktaran Ereci, " Musul 'da hayatın normale dönmesi için bir an önce tamamlanması gereken daha birçok altyapı projesi var. Öncelikli projeler arasında yerleşim yerleri, hastane ve okulların onarımı ile temel hizmetlerin iyileştirilmesi yer alıyor. Kentin kalkınması için bu projelerin hayata geçirilmesi gerek." ifadelerini kullandı. - "350 bin Musul lu hala kamplarda yaşıyor"Binlerce Musul lu iç göçmenin hala çadır kamplarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Ereci, şunları söyledi:"Aldığımız son bilgilere göre, 350 bin Musul lu göçmen hala kamplarda yaşıyor. Evlerin yıkılmış olması, işsizlik ve kentteki zor yaşam şartları geri dönüşlere engel oluyor. Kente geri dönen bazı iç göçmenler ise karşılaştıkları manzara sonrası yeniden kamplara dönüyor." - " Musul 'da güvenlik iyi durumda"Terör örgütü DEAŞ'ın son zamanlarda Musul ve bazı kentlerde düzenlediği saldırılara ilişkin ise Ereci, kentin güvenliğinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Irak'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Musul 'un da ara sıra DEAŞ'ın uyuyan hücreleri tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerine sahne olduğunu ifade eden Ereci, " Musul 'da da bazen şiddet olayları oluyor ancak bu durum kentte istikrar olmadığı anlamına gelmez. Kentte güvenlik iyi durumda ve hiçbir risk yok. Emniyet güçlerinin desteğiyle kentin güvenliği iyi durumda." diye konuştu.
Irak ordusu, Temmuz 2017'de DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul kent merkezini örgütten tamamen geri almıştı. DEAŞ'tan kurtulmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Musul 'da savaşın izleri hala canlı ve kentte büyük bir yıkım mevcut. Musul 'dan büyük oranda temizlenen örgüt özellikle kentin batı kırsalı ve güney bölgelerinde gizlenmeye ve zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yaşam Mücadelesi Çatışma Milyar Dolar Yaşam Şartları Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı