Müşteri kılığındaki kadının ilginç yankesicilik yöntemi kamerada



- Gaziantep’te bir alışveriş mağazasında müşteri gibi dolaşan bir kadın gözüne kestirdiği başka bir kadının cüzdanını çaldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, elinde tuttuğu bir kazağı açarak diğer müşterilerin görüş açısını kapatan kadın, kıyafetlere bakan başka bir kadının para cüzdanını cebinden hızla çekerek, uzaklaşması yer aldı. Olay Gaziantep’te bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre D.E. isimli bir kadın müşteri kılığına girdiği mağazada ilginç bir yöntemle bir başka müşterinin cebindeki para cüzdanını çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, D.E, gözüne kestirdiği müşterinin bir süre peşinden takip etti. Uygun zamanı kollayan kadın, uygun zamanı bulduğunda ise elinde tuttuğu kazağı açarak, diğer müşterilerinin görüş açısını kapattı. Sonra daha da yaklaştığı kadının cebinden hızla cüzdanını alan D.E, cüzdanı kazağın altında saklayarak uzaklaştı. Önce izini kaybettiren kadın sonra hızla mağazadan ayrılarak kayıplara karıştı. Yaşanan yankesicilik olayının ardından cüzdanı çalınan müşterinin durumu mağaza sahibine bildirmesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi görüntülerde kadını fark edince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerinde gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri kamera görüntülerini inceleyerek, kimliğini belirlediği D.E. isimli kadının peşine düştü. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, daha önce 4 ayrı olaya karıştığı belirlenen yankesici kadını mağazaya yakın bir bölgede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan kadın emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. (BT-SD-

