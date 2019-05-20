

- Kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan yağmur nedeniyle Kabe’de umre görevini yerine getiren Müslümanlar tavaflarını yağmur altında yaptı. Müslümanlar yağmurun başlamasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşarken, ibadetlerini yağmur altında yaptı.

