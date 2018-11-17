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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
“Müslüm”den çocuklar için gala

“Müslüm”den çocuklar için gala

- Genel ve detay görüntüler

Yurt Dışı Ziyaretçiler Allah Hayat Hikayesi Rtürk 

-- Röpler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de, her hafta düzenlediği film galalarıyla oyuncu ve vatandaşları bir araya getiren Optimum, bu hafta da “Müslüm” filminin yıldızlarını sevenleriyle buluşturdu. İzmir’deki galanın geliri, Çocuklar Geleceğimizdir Derneğine bağışlanacak. İzmir’de, hemen hemen her hafta film galalarına ev sahipliği yapan Optimum AVM, bugün de usta sanatçı Müslüm Gürses’in hayat hikayesinin anlatıldığı “Müslüm” filminin yıldızlarıyla vatandaşları bir araya getirdi. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nurinisa Yıldırım’ın üstlendiği, Ketche ve Can Ulkay’ın yönettiği, Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi’nin kaleme aldığı, başrollerini ise Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci ve Turgut Tunçalp’in paylaştığı “Müslüm” filminin özel gösterimi öncesinde film ekibi, Optimum ziyaretçileri ile buluştu. İzmir’deki galanın gelirini Çocuklar Geleceğimizdir Derneği yararına yapma kararı aldıklarını söyleyen oyuncu Timuçin Esen, filmde canlandırdığı Müslüm Gürses karakterinin ufkunu açtığını ifade ederek, “Bu rol böyle güzel bir insanı yakından tanıma fırsatı verdi. Bu filmde Müslüm Gürses’in çocukluğunda yaşadığı travma anlatılıyor aslında. Çocuklukta yaşanan şeylerin hayatı nasıl etkilediğini görebiliyoruz. Çocuklar bambaşka varlıklar. Çocuklar hepimiz için çok önemli” dedi.
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu ise İzmir galasının gelirini çocuklar yararına faaliyet gösteren bir derneğe bağışlama fikrini sunduğu için Timuçin Esen’e teşekkür ederek, “Timuçin bana bu fikri söylediğinde ‘Müslüm Baba hayatta olsaydı bununla gurur duyardı’ demiştim. O sağlığındayken de tüm çocuklara kendi evlatları gibi davranıyordu” ifadelerini kullandı. Ayla filmiyle Oscar’a katıldıklarını hatırlatan Uslu, “Kültür Bakanlığı heyeti değerlendirirse bu yıl yine Oscar’a katılmak isteriz. Ne zaman yurt dışında yabancı dağıtımcıya filmimizi izletsek neden bu film ülkenizi Oscar’da temsil etmiyor diyorlar. İnşallah Kültür Bakanlığı’nın da ilgisini çeker biz de bununla gurur duyarız” diye konuştu.
Filmde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci ve Gürses’in babası rolündeki Turgut Tunçalp de İzmir’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Çocuklar Geleceğimizdir Derneği Başkanı Neşecan Hürtürk ise film ekibine derneğe katkıları için teşekkür etti. 2013 yılında hayatını kaybeden efsane isim Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı filmin İzmir galasında yıldız oyuncular, hem sevenleriyle fotoğraf çektirdi, hem de filmi hayranlarıyla birlikte izledi.
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