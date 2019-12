Musluk hırsızının camideki hırsızlık anı kamerada

-Şahsın duvardan atlayarak muslukları sökmesi, tekmelemesi

-Olay yerinden ayrılması

-Cami imamı Ali Yılmaz röportaj

-Cami imam vekili Enbiya Bayar röportaj

-Musluklardan detay



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta kent merkezinde bulunan tarihi camilerden muslukları çalan şahıs cami güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgiye göre Tokat kent merkezinde bulunan Tarihi Alaca Mescid, Takyeciler ve Ulu Cami şadırvanlarındaki musluklar gece çalındı. 4 camiden toplamda 22 musluk çalan E.K (26) Ulu Cami'nde bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Şahsın muslukları eliyle söktüğü, gücünün yetmediği muslukları ise tekmeyle kırarak çaldığı anlar an be an görüntülere yansıdı. Yapılan hırsızlık çıkarılan her muslukla birlikte boşa akarak camiden taşan suyun vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle anlaşıldı. Polisin yapılan bilgilendirme sonrasında camiye gelen Ulu Cami İmamı Ali Yılmaz ve İmam vekili Enbiya Bayar, güvenlik kamerasını inceledi. Polis ekipleri tarafından şahıs musluklarla birlikte yakalandı. Polis merkezinde ifadesi alınan hırsızlık zanlısı Tokat Adliyesine sevk edildi. Ulu Cami İmamı Ali Yılmaz, 50 liraya aldığı musluğun sarı renkte eski tip musluklardan olması nedeni ile hırsızın değerli olduğunu sanmış olabileceğini kaydetti.

Geri aldıkları muslukların 4'ünün kullanılabilir durumda olduğunu diğer 3'ününse kullanılamayacak durumda olduğunu belirten Yılmaz, camiden hısızlık olayının yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirterek "Camide böyle şeylerin olması üzücü bir şey. Bizi üzüyor. Camiden daha önceleri ayakkabı hırsızlığı da oluyordu. Kamera sistemi taktıktan sonra bu iş önlendi. Bu işi yapan şahıs herhalde burada kameranın olduğunu düşünememiş" dedi.

Cami imam vekili Embiya Bayar ise gece saatlerinde yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Musluğun değeri önemli değil bizler için ibadethanede böyle bir şeyin vuku bulması hoş karşılanmayan bir şey" diye konuştu.





