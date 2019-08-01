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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
MÜSİAD'dan Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara hediye - BATMAN

MÜSİAD'dan Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara hediye - BATMAN

- Köy tabelası - Çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi - MÜSİAD Şube Başkanı Alaattin İraz'ın konuşması - Çocuklara kek ve meyve suyu ikramıMÜSİAD'dan Kur'an - ı Kerim öğrenen çocuklara hediyeBATMAN (AA) - MÜSİAD Batman Şubesinin gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD, Kur'an - ı Kerim öğrenen çocuklara hediye verdi.Çocukların yaz döneminde camilerde Kur'an eğitimi almasını teşvik etme amacıyla "Bu Yaz Camideyim Projesi"ni gerçekleştiren Genç MÜSİAD Batman Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, merkeze bağlı Binatlı köyü camisinde eğitimlerini tamamlayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.MÜSİAD Şube Başkanı Alaattin İraz, yaptığı açıklamada, proje ile 3 farklı camide Kur'an okumayı teşvik etmek amacıyla hem öğrencilerle bir araya geldiklerini hem de onlara çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

İraz, bu sene yaklaşık 400 öğrenciye ayakkabı ve tablet hediye ettiklerini ifade etti.
Çocuklar da hediyelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.

Öğrenciler 

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