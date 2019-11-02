Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muş’ta yüksek kesimler beyaz büründü

Muş’ta yüksek kesimler beyaz büründü

Kar yağan Çavuştepe bölgesinden detay

Gesi Yağan Kar Yağışı 

-Karla kaplanan dağlardan detay
-Aracın karla kaplı yolda seyri
-Detay
-Vatandaş Kasım Avcı Röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Muş’ta özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.
Merkeze bağlı 2 bin 500 rakımda bulunan Üçevler Grup Köy yolunu kullanan sürücüler, yolun karla kaplı olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı bölgede, soğuk hava kent merkezini de olumsuz yönde etkilemeye başladı.
Köyden şehir merkezine gitmeye çalışan vatandaş Kasım Avcı, “Bayağı kar yağmış durumda. Kar biraz daha fazla yağarsa yol belki geçici olarak ulaşıma kapanabilir. Burada rakım 3 bin metreyi bulabiliyor. Hava çok soğuk.” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı