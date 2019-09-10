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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Narkotik köpeğinin arama yapması

Elektrik Süpürgesi Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Operasyonu Akıllı Telefon Polis Ekipleri 

-Elektrik süpürgesine tepki vermesi
-Uyuşturucu
-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'ta polis ekiplerinin iki otomobilde yaptığı aramada 617 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada elektrik süpürgesine zulalanmış 617 gram metamfetamin ele geçirdi. Her iki araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Emniyet, öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla akıllı telefonlara yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesine yapılan ihbarlar sayesinde terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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