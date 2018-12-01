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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Muş'ta kan bağışı kampanyası

Muş'ta kan bağışı kampanyası

- - Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği kan bağışı kampanyası - Kan bağışı ve bağışçılarından detay görüntüler - Kan bağışı yapan vatandaşlarla röportajlarMUŞ (AA) - Muş 'ta bir grup genç tarafından lösemili çocukları için gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük bir ilgi gördü. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencilerinin organize ettiği bazı Sivil Toplum Kuruluşları ve Kızılay'ın da destek verdiği kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi.Kampanya, valilik karşısındaki İstasyon Caddesi üzerinde kurulan seyyar kan bağışı aracında gerçekleşti.Amaçlarının lösemi çocuklar için kan bağışında bulunmak olduğunu söyleyen öğrencilerden Senanur Arı, "Gençlik olarak STK'ları gezerek, insanlara bunu duyurduk, sosyal medyada paylaştık ve kan bağışı kampanyası başlattık. Bu kadar ilgi olacağını tahmin etmemiştik. Ancak beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. Hemen hemen her kesimden destek aldık." dedi.
Kan vermek isteyen vatandaşlar önce bilgilendirme formunu doldurup, görevli doktorlar tarafından genel durumu değerlendirildikten sonra bağışta bulundu.

Sosyal Medya Öğrenciler Grup Genç Kan Bağışı 

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