Muş'ta bal hasadı...45 bin kovandan 700 ton bal çıkması bekleniyor

-Kovanların arıcılar tarafından açılması

-Balların boşaltılması

-Muş Bal Üreticiler Birliği Başkanı Aydın Bağlam röportajı



( MUŞ )- Arıcılar bal veriminden memnun MUŞ



- Muş’un yaylalarında bal hasadı devam ederken, 45 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal üretimi bekleniyor. Muş’ta geçimlerini arıcılıkla sağlayan bal üreticileri, eylül ayına yaklaşılmasıyla bal hasadına devam ediyor. İl genelinde arıcılık yapan 400 aile, 45 bin kovanda yaklaşık 700 ton bal almayı hedefliyor. Merkeze bağlı Soğucak köyünde bal üretimi yapan Muş Bal Üreticiler Birliği Başkanı Aydın Bağlam, Muş yaylalarında konaklayan 400 ailenin 45 bin kovanla arıcılık yaptığını ve bal sektöründe bu yıl verimin çok güzel olduğunu söyledi.



Bal rekoltesinde geçen yıla oranla artık olduğunu ifade eden Bağlam, “Muş’ta 400 gezgin arıcının bulunuyor. Yaklaşık 45 bin kovan olan bal rekoltesinde geçen yıla oranla artış var. Bu sene üretilecek olan bal miktarı 700 ton olarak tahmin ediyoruz ve yaklaşık 7 milyon lira girdi sağlayacaktır." dedi.

Kamu kurumlarının mutlak suretle Muşlu üreticilerden bal almalarını kaydeden Bağlam, “Çünkü piyasada çok sayıda mısır şurubu ve glikozla merdiven altında bal üretimi yapılmakta. Bununla mücadele topyekun yapmamız gerekiyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2013 yılından bu güne kadar verilen kovan sayının 35 bin civarında. Bununla birlikte baraka vermiştir. 304 krom makine ve ekipmanlar vermiş ama bu yeterli değildir. TKDK’nın şartlarını her arıcı yerine getiremiyor. Dolayısıyla İl Müdürlüklerinin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) projesi kapsamında toplu projeler üretmesi lazım. Çünkü Türkiye’de en az destek alan arıcılardır. Arıcılar 15 lira destek alıyor, bunda da kesinti var ve 13 liraya kadar düşüyor. Arıcılık en zor şartlarda hizmet yapan bir sektördür.” diye konuştu.



