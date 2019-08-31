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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü



- Olay yerinden görüntüler - Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyorMUŞ (AA) - Muş 'un Bulanık ilçesinde aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Balotu köyü yakınlarında plakası henüz belirlenemeyen araç, yolda yürüyen Tolga Tuntel'e çarptı.Tuntel, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaza yerine gelen çocuğun Balotu köyünde yaşayan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.Tuntel'in cenazesi otopsi için Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze Akalan 

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