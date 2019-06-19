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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Mursi'nin Vefatını Duyuran Spikerin Hatası Gündem Oldu

- Mursi'nin Vefatını Duyuran Spikerin Hatası Gündem Oldu

Spikerin haberi vermesi

( KAHİRE ) - Mursi'nin vefatını duyuran spikerin hatası gündem oldu KAHİRE

Askeri Darbe Spike Haber Kanalı Ölüm Haberi 


- Mısır'da 'Extra News' spikerinin, askeri darbeyle indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini verirken yaptığı hata ülke gündemine oturdu. Mısır'da Cumhurbaşkanı Aldelfettah Sisi’yi destekleyen haber kanalı 'Extra News' spikeri Neha Derviş, Muhammed Mursi'nin ölüm haberini anlattığı duyurununsonunda, "Bu mesaj Samsung cihazından gönderildi" dedi.
Samsung marka telefondan gönderilen e-postanın sonunda yer alan ifadeyi okuduğu anlaşılan Derviş, ülkede alay konusu haline geldi.
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