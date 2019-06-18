Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Gaziantep Ulu Camii'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'in demokratik yöntemlerle seçilen ilk cumhurbaşkanı olan ve yapılan darbe sonucu idama mahkum edilen Muhammed Mursi dün yargılandığı mahkeme salonda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Mursi için Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı. Gaziantep Ulu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcı Abdullah Tancan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak ile birlikte Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar (GÖNÜLKUR) adı altında 33 dernek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını ise Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik kıldırırken, Şahinbey müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu da dua okudu. Cenaze namazının bitimiyle birlikte vatandaşlar tekbirler getirirken, darbeci Sisi yönetimine tepki gösterdi. Cenaze namazının ardından yapılan ortak basın açıklamasında ise, "Mısır'da seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Darbeci Sisi ve yandaşları olan Siyonist İsrail, ABD, Avrupa Birliği ve hain körfez ülkelerinin darbesi ile görevinden uzaklaştırılıp tutuklanmıştı. Demokrasi havariliğine soyunan batı çifte standardı ile Mısır'da Müslüman halkın özgür iradesine dünyanın gözü önünde darbe vurmuştur. Batı dünyası kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir insan hak ve hürriyetini tanımadığını bir kez daha ispatlamıştır. Darbeci Sisi ve yandaşları özgür Müslüman Mısır halkının haklı talepleri karşısında Tahrir ve Adeviyye Meydanlarında hedef gözeterek kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce masum Müslüman Mısır halkını keskin nişancılarla ve katil çetelerle katlettirmiştir. Zalim ve cuntacı Sisi yönetimi sahte suikast bahaneleri ile binlerce Müslümanı hapislere atmakta, akla hayale gelmeyecek şekilde türlü işkenceler etmekte ve her türlü insani haktan mahrum bırakmaktadır. Hapiste tuttuğu Müslümanların tedavi edilmesine ve ilaçlarını kullanmasına izin verilmemektedir. Şehit Muhammed Mursi birçok defa mahkemeye perişan halde sedye ile getirilmesi ve son mahkemesinde fenalaşıp vefat etmesi zalimliklerinin göstergesidir. Zalim ve cuntacı Sisi yönetimi Müslüman Mısır halkını sindirmek için yüzlerce genci idam etmekte ve yüzlercesini de idam etmek için bekletmektedir. Bütün bu zalimliklere karşı batı ve İslam dünyası derin bir sessizlik içerisinde bulunmaktadır. Bizler Türkiyeli Müslümanlar olarak Mısır halkının ve Şehit Muhammed Mursi'nin haklı davasının her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin buyruğunda belirttiği gibi, 'Yakında zalimler nasıl bir inkılapla devrileceklerini göreceklerdir' emri gereğince şehidimiz Muhammed Mursi'nin şehadeti zalimlerin sonunu getirecektir. Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar olarak şehidimizin şehadetini kutluyor, zalimlerin yaptıklarını nefret ve şiddet ile kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Basın açıklamasının ardından kalabalık sessiz bir şekilde dağılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

